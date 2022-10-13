Demirtaş için üç HDP'li devreye giriyor: Görüşme talebinde bulundular

Halktv yazarı İsmail Saymaz, HDP ile Demirtaş arasında gerginlik olduğu iddiası sonrası konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

"PKK’nın Mersin saldırısı sonrası HDP ile Selahattin Demirtaş arasındaki ipler gerilmişti" diyen Saymaz, "HDP’nin aksakallıları sayılan Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder’in Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu öğrendim. Bakanlık kapalı görüşe izin verdiği için görüşme gerçekleşmedi. Heyet açık görüş yapmak için temaslarını sürüyor. Heyetin Demirtaş ile HDP arasındaki gerginliğin yumuşaması için rol alacağını öğrendim" ifadesini kullandı.