Demirtaş: Herkes hazırlığını bu kumpaslara göre yapsın

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 21’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasının 20. Duruşmasının 8. Oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonu’nda başladı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Demirtaş, savunmasında şunları söyledi:

'Herkes hazırlığını bu kumpaslara göre yapsın'

“Dosyanın tek delili Erdoğan’ın bizi suçlayan beyanlarıdır. Erdoğan elindeki medya ordusunu faaliyete soktu. Bizim bir çağrı yaparak kendi tabanımızdaki insanları katlettiğimiz olgusunu kendi tabanına oturttu. Siz bu siyasi amacın altını doldurmaya çalışıyorsunuz.

2015 seçimlerinde oyumuz çalınamadı. Dünyanın bütün kıtalarında server kiraladık ve her tutanak genel merkezimizde ve kiraladığımız serverlara aktı. 2017 Referandumunda HDP ve CHP’nin bilgisayar sistemi içeriden çökertildi. Herkes hazırlığını bu kumpaslara göre yapsın.

Muhalefeti ezmeye çalışan tüm savcı ve hakimlere manevi koruma zırhı hazırlanıyor. Aleni MHP-AKP militanı. Seçime giderken hukuku uygulama gibi bir gaflete düşmenizi beklemiyoruz. Siz bize siyasi saiklerle yaklaşıyorsunuz biz de savunmalarımız siyasi kapsamda yapıyoruz.”