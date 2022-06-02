Demirtaş: Hakan Fidan'ın Öcalan hakkında ‘Muazzam fikirleri var' dediğini kulaklarımla duydum

Eski HDP Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobane Davası’nın 13’üncü duruşması 3’ncü gününde Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonu’nda görüldü.

Duruşmada söz alan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Abdullah Öcalan’la en çok ilgilenen insanlardan biri olduğunu söyledi.

Demirtaş, "Bugün ülkenin düşmanı diye baktığınız siyasetçiler faaliyet yürüttüğü dönemde Hakan Fidan, Öcalan’la en çok ilgilenen insanlardan biriydi. Fidan’ın Öcalan hakkında ‘Muazzam fikirleri var. Gonzalo’dan sonra Öcalan’ın fikirleri beni en çok etkilemiştir’ sözlerini ben kulaklarımla duydum” dedi.

'Şu anda bile PKK ile görüşmeler gerçekleşiyor olabilir'

Demirtaş şunları söyledi:

“İnsanlara PKK yöneticiliği vasfını yüklemek o kadar kolay ki Türkiye’de. Bundan PKK bile rahatsız. PKK’de bırakın yöneticiliği, üye bile olmak çok zordur. Nasıl herkes yönetici? Bir devlet kendi yurttaşına kumpas kurarsa o devletin kendi sorunlarını çözmesi zorlaşır. Türkiye Devleti, MGK kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla defalarca PKK’yle ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmeler yaptı ama AKP döneminde 7 defa ciddi görüşmeler yapıldı. Şu anda bile bu görüşmeler gerçekleşiyor olabilir."