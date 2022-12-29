Demirtaş: Emekliliği hak eden iki kişi daha var, direnişe devam!

HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

HDP'li siyasetçi, emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) yaş şartı aranmama kararına dair şunları yazdı:

"EYT için yıllardır direnenler 'söke söke alırız'ın resmini yaptılar. Helal olsun ve de selam olsun. Bu direnişin öncü seslerinden, yürekli kadın Gönül Boran’a da tebrikler. Şimdi sırada, emekliliği hak eden iki kişi daha var, onları da emekli etmek için direnişe devam!"

EYT için yıllardır direnenler “söke söke alırız”ın resmini yaptılar. Helal olsun ve de selam olsun.

Bu direnişin öncü seslerinden, yürekli kadın Gönül Boran’a da tebrikler."

Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine atıf yaparak şunları kaydetti:

"Soylu’nun Sayın İmamoğlu’nu hedef alırken Sayın Mızraklı’yı örnek göstermesi son derece doğrudur! Soylu 'Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine nasıl kumpas kurup kayyum atadıysak aynısını İstanbul’a da yapacağız' diyor. Adam daha nasıl itiraf etsin! (Pardon 'adam' demişim.)"

HDP'li siyasetçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e hakareti eleştirdi:

"Mesele Meral Hanım ile Kemal Bey’e yapılan ağır hakaretin çok ötesinde. Muhalefete hapis, kayyım, ihanet suçlamaları, parti kapatma… Ve bu tipler de ülke yönetiminin her kademesinde. Taşları bağlayıp itleri salmak tam da budur işte!"