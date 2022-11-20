Demirtaş: Bu basit denklemi çözmek çok mu zor?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!" dedi.

Demirtaş paylaşımlarında şunları kaydetti:

"İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler.

Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler.

İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar.

Bu kirli senaryoya “vatan savunması” deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.

Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler.

Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi?

Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor?

“Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ” demek çok mu zor?

Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!"