Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Erdoğan Meclisi feshederse aday olamaz" dedi. Muhalefete de seslenen Demirtaş, "Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir" ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Demirtaş, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çağrıda bulunarak şöyle dedi:

"Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin 5 milyon oyunu iptal etse veya Erdoğan kazanana kadar seçimlerin tekrarına karar verse 'Ama bunlar zaten AKP'li' deyip normal mi karşılayacağız? Erdoğan Meclisi feshederse aday olamaz. Anayasa bunu söylüyor.

Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar.

Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler."

'Bizi içeride tutan muhalefetin tepkisizliğidir'

Açıklamasının devamında muhalefete de seslenen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı."