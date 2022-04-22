Demirören'in 750 milyon dolarlık kredisi 'ticari sır'mış

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi 2018’de Demirören Medya Grubu’nun Doğan Medya’yı satın alırken Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredilerin akıbetine ilişkin bilgi talep etti. Hakverdi, 2020’nin haziran ayında Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, Ziraat Bankası’na başvurdu, kredinin koşulları ile taksitlerinin ödenip ödenmediğini sordu. Ancak Ziraat Bankası, Hakverdi’nin bu sorularına “ticari sır” gerekçesi ile yanıt vermedi. Hakverdi, ikinci kez “ödenmesi gereken 24 aylık taksiti ve ipotekler üzerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığını” sordu.

11 Nisan’da kuruma tekrar başvuran Hakverdi, geçen 24 aya dair taksitlerin Demirören tarafından ödenip ödenmediğini sordu.

750 milyon dolarlık kredi için, o günkü kur üzerinden sabitlenip sabitlenmediğini, ipotekler üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmediği ve Demirören Grubu hakkında başlatılmış bir haciz işlemi olup olmadığını da sordu. Kurumdan bu sorulara verilen yanıt ise yine “ticari sır” oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hakverdi, şunları söyledi: “Ziraat Bankası, yandaş Demirören’e verdiği krediyi sır gibi saklıyor. Demirören’e verilen kredinin geri ödenip ödenmediği bilgisi, Ziraat Bankası tarafından bir an önce açıklanmalı. Bu paralar geri ödenmedi ise, Demirören Grubu ve krediyi kullandıran sorumlular hakkında yasal işlem yapılmalıdır.”

Demirörenler, Doğan Medya’yı satın alırken 2018’de Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi kullanmıştı. Bu kredinin geri ödeme koşullarının iki yıl ödemesiz ve on yıl vadeli olduğu kamuoyuna yansımıştı.