Demirören'e Milli Piyango kıyağı: Denetim yok

Şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu tarafından Demirören ailesi ile İtalyanlara ait Sisal-Şans ortaklığına devredildikten sonra denetlenmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, konuya dair Sayıştay’ın “Lisans kapsamındaki şans oyunları Ağustos 2020 tarihi itibariyle özelleştirilmesine rağmen bu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme yetkisinin idare tarafından kullanılmaması” başlıklı önerisine Milli Piyango İdaresi tarafından verilen yanıtta şöyle denildi:

“Lisans kapsamındaki şans oyunlarının düzenlenmesine Ağustos 2020 tarihi itibarıyla son verilmiştir. 01.08.2020 – 31.12.2020 dönemine ait yüklenici firmanın lisans kapsamındaki iş ve işlemlerinin denetimi de, Teftiş Kurulu Başkanlığının 2021 yılı programına alınmıştır.

Ancak izleme için gerekli teknik altyapısının oluşturulmaması ve ayrıca denetimin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğine dair ikincil bir mevzuatın yani ‘Usul ve Esasların’ belirlenmesine yönelik çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedenleriyle, denetim şu ana kadar yapılamamıştır”

'Olan umut peşinde koşan vatandaşa oluyor'

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, konuyu Milli Piyango İdaresi’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu’nda gündeme getirdi. Sertel, “Sürekli devreden ikramiyeler, kasaya çıkan yılbaşı biletleri gibi çok sayıda iddialar gündemden düşmüyor. Sözleşme gereği Sisal-Şans ortak grubunu düzenli olarak denetlemesi gereken Milli Piyango İdaresi ise 1.5 yıldır denetim yapmamış. Yani tabiri yerindeyse Demirören’in de içinde olduğu Sisal-Şans grubu 1.5 yıldır istediği gibi at oynatıyor. Olan da bir umut peşinde koşan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor” dedi.

Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini hiç kullanmadığının altını çizen Atila Sertel, devir sözleşmesine göre lisans kapsamındaki tüm şans oyunlarının, kazanan talihlilerin, toplanan hasılatın ve dağıtılan ikramiyelerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.