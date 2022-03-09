Demirören'e açtığı davayı kazandı

Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sonrasında sendikalaştıkları için işten atılan 45 gazetecinin açtığı davada mahkeme, üç ay önce verdiği kararla çalışanları haklı bulmuştu.

Cansu Çamlıbel, sosyal medya hesabından “3 yıl önce hayatımın en doğru kararlarından birini vererek istifa ettiğim Demirören’in ödememekte ısrar ettiği haklarımı söke söke aldım. Bu zor dava için beni cesaretlendiren sevgili avukatım @VeyselOkk der ki ‘Şimdi bu karar pek çok gazeteci davası için emsal olacak” açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin örgütlü olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada, "Demirören'in üyelerimizi 'sendikal sebeple' işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek. Yeni zaferler de yolda! #SendikaHürriyettir #YeterDemirören" denilmişti.

Demirören Medya gazetecilere tazminat ödeyecek.