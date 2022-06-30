Demirören–Ziraat Bankası arazi sürecinde yeni gelişme: Bakanlıktan oyun...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Demirören Holding’e verdiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık kredilere karşı Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk'teki arazilerin imar planı sürecinde değişikliğe gitti.

Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre golf sahası olarak kullanılan arazileri geçen aylarda tekrar imara açan bakanlık, bölgede yaşayanların ‘irtifak’ haklarına ilişkin itirazların tamamını dikkate almadan bazı küçük değişiklikler yaptı. Asıl itirazların yapıldığı ve bakanlık tarafından imara açılan eski ‘özel spor alan’larına ise dokunmadı. Bölge halkında söz konusu arazilerin yeşil alan olarak kalacağına dair zamanında verilen taahhütnameler bulunuyor.

Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf sahası olarak kullanılan arazileri İBB’nin mahkeme kararı doğrultusunda ‘özel spor alanı’na almasına karşın imara açmıştı. Bölgeyi deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen “Rezerv Yapı Alanı” kapsamına almıştı. Böylelikle de alanda plan yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmış oldu. Bölgede imar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlendi. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulundu hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açtı.

'İnşaat yapılamaz'

Dava dilekçesinde bölge halkının birçok itirazı yer aldı. Bunlardan bir tanesi malikleri irtifak hakları üzerineydi. Dilekçede Kemerköy Sitesi’nin bulunduğu proje alanının tamamının Demirören Holding’in sahip olduğu Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.’ye ait olduğu ve proje gerçekleştirilirken 30 hektar büyüklüğündeki golf alanı olarak kullanılan bölgenin maliklere devredilmediği, şirket mülkiyetinde bırakıldığı anlatıldı. Dilekçede şirket tarafından, söz konusu golf alanlarının özel spor alanı olarak kalması, her zaman yeşil alan olarak kullanılabilmesini temin etmek için maliklere o dönem taahhütnameler verildiğine de dikkat çekildi. Ayrıca tapuda malikler lehine söz konusu alanlarda inşaat yapılmayacağına dair irtifaklar tesis edildiği anlatıldı. Dilekçede özetle “Dava konusu planlar ve rezerv yapı alanı kapsamında ‘inşaat yapılamayacağına dair irtifak hakkı’ tesis edilmiş parseller bulunmaktadır. Bu nedenle alanın yapılaşmaya açılmak üzere rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi hukuken mümkün değildir” denildi.

Bakanlık değişikliğe gitti

Bakanlık söz konusu alana ilişkin geçen günlerde küçük ve büyük ölçekli planlarda onama sınırı değişikliğine gitti. İlanda imar planlarına ilişkin itirazların değerlendirilerek irtifak hakları nedeniyle itirazların uygun bulunduğu belirtildi. Kabul edilen itirazlar kapsamında onama sınırı değişikliğine gidildiği belirtilen ilanda yeni sınırları gösteren harita da yayımlandı. Plan gerekçe raporunda, “Askı sürecinde ilgilileri tarafından gelen itirazlar değerlendirilmiş, irtifak kullanımları ve mevcut kullanımlar dikkate alınmış olup, uygulamaya yönelik belirsizliklerin giderilebilmesi adına irtifaklı alanlar plan sınırının dışına çıkarılmıştır. Plandan çıkartılan bu alanların da 06 Nisan 2022 onay tarihli imar planlarından önceki yasal durum devam ettirilecektir” denildi. Yayımlanan harita incelendiğinde asıl itiraz konusu olan ve irtifak haklarının tapuya şerh edildiği belirtilen büyük alanlara ve halen golf sahası olarak kullanılan arazilere dokunulmadığı görülüyor.

Ne olmuştu?

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu ait arazilerini ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Demirören kredileri ödemedi

Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler Ziraat Bankası’na devredildi.

Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken, Ziraat Bankası arazileri 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. İlan açıklamalarında çoğunluğu 'konut' alanında kaldığı ifade edilen araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölgede yaşayanlar, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu.

Bunun üzerine banka, üzerinde golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli, 15 milyon liraya eski sahibi Demirören'e kiraladı. Tüm bu süreç Sayıştay’ın 2020 denetim raporuna da yansıdı.