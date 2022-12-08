Demirören Medya Grubu, çalışanlarını neden liseye kaydettirdi?: Habersiz şekilde yapıldığı ortaya çıktı…

Demirören Medya Grubu'nun, eğitim durumlarına ya da yaşlarına bakmadan çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) MESEM programına kaydettirdiği öne sürüldü.

Halk TV muhabiri Gül Gündüz'ün haberinde çalışanların, söz konusu kayıt işlemlerinden haberi olmadığı ortaya çıktı. e-devlet'i kontrol eden bazı çalışanların, sistemde öğrenci olarak gözüktüklerini öğrenince şaşkınlık yaşadığı aktarıldı. Konuyla ilgili bilgi almak için İnsan Kaynakları'nı arayan çalışanlar, "Bunun size bir zararı yok" yanıtını aldı.

Halk TV'nin bilgi almak için Demirören Medya'yı aramasından üç saat sonraysa, şirketten çalışanlara yazı gönderildi.

Okul müdürü Atila Ertoğan'ın imzasıyla gönderilen yazıda; çalışanların, "okulun mesleki eğitim merkezi programına dahil edildiği", bu haliyle de "Demirören çalışanlarının 1 Kasım'da ön talep almak için okul tarafından MESEM girişlerinin yapıldığı" anlatıldı.

Gönderilen yazıda, uygulamayı reddetme hakları olduğu belirtilse de çalışanların olaydan bir buçuk ay sonra haberdar olduğu belirtildi. Çalışanlardan habersizce yapılan kayıtlar, "örnek bir uygulama" denilerek perdelenmeye çalışıldı, "herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük yoktur" denildi.