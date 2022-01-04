Demirören Grubu ve 5 şirket hakkında 'kur vurgunu' iddiası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 20 Aralık'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Demirören Grubu ile iktidara yakın 5 şirketin, doları 18 TL'den satıp, 10,30 TL'den yeniden alım yaptıklarını öne sürdü.

Halk TV'de konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" dedi.

Başarır şöyle dedi:

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."