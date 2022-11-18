'Demir Yumruk' operasyonunun ikinci davası görüldü

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu sonunda açılan 46 sanıklı ikinci davanın görülmesine devam edildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada örgüt kurucusu olmakla suçlanan tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 41 sanık ve avukatları savunma yaptı.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan 5 sanığın sonraki celse dinlenmelerine karar verdi.

Sanık ve avukatlarının bazı taleplerini kabul ederek bu kapsamda ilgili kurumlara yazı gönderilmesine hükmeden mahkeme, tutuklu 8 sanığın bu hallerin devamını kararlaştırdı.

Duruşma 25 Kasım'a ertelendi.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklar Erol Evcil (Eşrefoğlu), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in de aralarında bulunduğu 17 sanıklı birinci "Demir Yumruk" davası ise 23 Kasım'da Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (AA)