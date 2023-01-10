Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçe eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile "örgüt lideri" olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi. Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

"Demir Yumruk" operasyonu sonrasında, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17 kişi hakkında açılan ilk davada, sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlanmış, mahkeme aralarında Evcil'in de 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Bugün devam edilen duruşmada 8 tutuklu sanık da tahliye edildi. Demir Yumruk davasında tutuklu sanık kalmadı.

'Demir Yumruk' duruşması

Mahkeme Heyeti Başkanı Abdullah Fırat Gedik, duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların sorgularının tamamlandığını belirterek, savunma yapmaları için sanık avukatlarına söz verdi.

Müvekkillerinin iddia edildiği gibi suç örgütü kurucusu ve üyesi olmadıklarını, kamuyu zarar uğratmadıklarını ancak şirketlerinin ödenmemiş vergi borçlarının olduğunu savunan avukatlar, tutuklu sanıkların tahliye edilmesini talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç örgütü kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Evcil'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamını karar verdi.

46 sanıklı ikinci davanın görülmesine 18 Kasım'da başlanmıştı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, sanıklar Erol Evcil, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin, "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9 aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın, "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aynı soruşturma kapsamında açılan, Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46 sanıklı ikinci davanın görülmesine ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Kasım'da başlanmıştı.

İddianameden

İddianamede; sanıkların, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik dar boğaza düşen fabrikaları, yeniden işler hale getirileceği vaadiyle sahiplerinden kiraladığı, şirket yönetimlerini de akrabaları üzerinden devraldığı belirtildi.

Evcil ve beraberindekilerin bu şekilde 9 şirketi ele geçirdiği, bu iş yerlerini paravan yönetimler aracılığıyla idare ettikleri aktarıldı.

Sanıkların, piyasadan kütük demir alıp bu fabrikalar aracılığıyla piyasaya sürdükleri, bu süreçte tahakkuk eden Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergisi ve SGK primlerini ödemeyerek devleti zarara uğrattıkları tespitleri iddianamede yer aldı.

Sanıkların ayrıca bu fabrikalardaki üretim karşılığı alınan paraları, haczedilmesine karşı, ERE Demir Çelik Limited Şirketi ve Eşrefoğlu Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarının banka hesaplarına aktardıkları belirtildi.

Bu kapsamda, sanıklar Erol Eşrefoğlu, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in, 'suç örgütü kurmak'tan 4'er yıldan 8'er yıla, 'zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık'tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve 'zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak' suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Toplam 9 yıl 8 aydan 30 yıl 9'ar aya kadar hapsi istenen bu sanıkların ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin, 'suç örgütüne üye olmak', 'kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' ve 'zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak' suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9 aya; Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın, 'suç örgütüne üye olmak'tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi.

'Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.