Demet Evgar 8 Mart pankartını metro girişine astı: 'Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum'

Oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı bir pankartı metro girişine astı.

Evgar, "Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün. #BenKadınım hashtagi ile sen de sesini duyur!" diyerek görüntüleri paylaştı.