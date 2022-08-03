Demet Akalın'ın üzerine şampanya döktüğü kişiden açıklama

Saray davetlerinin gedikli isimlerinden biri olan şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda beğenmediği şampanyayı işletme müdürünün üzerine dökmüştü.

Akalın'ın tepki çektiği olay sonrası işletme müdürü Murat Yaşar'dan açıklama geldi.

Yaşananlardan ötürü rahatsızlık duymadığını belirten Yaşar, "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.