Demans tanısı konulan Çevik Bir’in kardeşi: Nerede olduğunu bilmiyor

Demans hastalığına yakalanan ve 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in kardeşi Gülören Pişmişoğlu, ağabeyinin son iki haftadır nerede olduğunu bilmediğini, gözlerinin küçüldüğü ve kilo kaybettiğini söyledi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Pişmişoğlu, “Ağabeyim her gittiğimde beni tanıyordu. Nerede olduğunu biliyordu. Ancak son iki haftadır nerede olduğunu da bilmiyor, beni de tanımıyor. Gözleri küçülmüş, kilo kaybetmiş. Gördüğünüzde hasta olduğunu anlamamanız mümkün değil. Nöroloji kontrolüne gitti. ‘Ben bugün çok kötüyüm. 4 saattir Buca'da dolaştığım için yoruldum. Ben gidip uyuyayım' dedi. Hastaneye gittiğini bile unutmuş” dedi.



Öztürk, Çevik Bir'e görevliler de "Nasılsınız?" diye sorduğunda hep "Turşu gibiyim. Uyumak istiyorum" karşılığını verdiğini yazdı. Son dönemde kardeşini de tanıyamadığını, onun bu durumunun oda komşusu Çetin Doğan'ı da üzdüğünü aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

“28 Şubat Davası'ndan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan komutanlar için tek yol ve tek umut Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ‘Hak ihlali’ gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi. Ancak, iş yoğunluğu nedeniyle mahkeme 10 aydır bu başvuruyu ele alamadı. Yaşları 75 ile 91 arasındaki emekli askerler terör suçlularının konulduğu cezaevinde çile çekiyor. Hiç değilse bu benzer durumdaki mahkumların hapis cezalarını evlerinde çekmeleri sağlanmalı.”