Demans olduğu için tahliye edilmişti: Aysel Tuğluk'a yeni iddianame

Demans hastalığı nedeniyle geçtiğimiz hafta tahliye edilen siyasetçi ve eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında 2014’te yaşandığı ileri sürülen bir olaydan kapsamında 8 yıl sonra “örgüt üyesi” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Yaşadığı hafıza kaybından dolayı Adli Tıp Kurumu tarafından kendisine “cezaevinden kalamaz” raporu verilmesi neticesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen hafta tahliye edilen Aysel Tuğluk’a "açık tanığın" ifadesi nedeniyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı.

2014 yılında IŞİD'in Kobene’ye saldırdığı süre zarfında yaralanan ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen Turgut Taşkıran isimli şahsın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği beyanda 8 yıl önce kendisine Aysel Tuğluk'un yardım ettiğini iddia etti.

8 yıl sonra alınan ifade kapsamında Turgut Taşkıran'ın IŞİD'in Kobane'ye saldırdığı süre zarfında yaralandığını, YPG birliklerinin kendisini sınıra getirdiğini ve akabinde de Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken Aysel Tuğluk ve Faysal Sarıyıldız'ın kendisini ziyarete geldiğini belirttiği öne sürülüyor.

Olayın yaşanmasının ardından 8 yıl geçtikten sonra ortaya çıkan ifade ve iddianame dikkat çekerken o dönemde AKP'nin iddianamede bahsi geçen Suriye'nin kuzeyindeki Rojava bölgesinde mevcudiyet gösteren YPG ile kurduğu temaslar, Salih Müslüm ile Ankara'da gerçekleşen protokol ziyaretleri de biliniyor.