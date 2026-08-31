DEM Parti’ye geçeceği iddia edilen milletvekili Torun, Yeni Yol’dan istifa etti
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 31.08.2026 , 21:34
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti.
Feshedilen Gelecek Partisi kontenjanından Yeni Yol Grubu milletvekili olan Torun’un DEM Parti’ye geçeceği iddia ediliyordu. Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı Torun'un istifasıyla 19'a düştü.
Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.
Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı 11 oldu.
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