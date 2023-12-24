DEM Parti'nin gençlik kongresine soruşturma: 42 kişi gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarını gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Başsavcılığı'nca gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, kongrenin sona ermesinin ardından 42 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."