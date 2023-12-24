DEM Parti Gençlik Kongresine soruşturma: Parti 57 kişi, Valilik 42 kişi gözaltında dedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kuruluşu sonrası yaptığı ilk gençlik kongresinin dağılması sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, DEM Parti gözaltına alınan 57 kişinin ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktardı.

Diyarbakır Valiliği gözaltına alınanların sayısını 42 olarak açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi’nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan, polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongrenin devam ettiği saatlerde X platformundan yaptığı paylaşımda, Diyarbakır savcılığının "Suç ve suçluyu övme, terör propagandası yapma" suçlamalarıyla soruşturma başlattığını ve gözaltı talimatları verdiğini duyurmuştu.