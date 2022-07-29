Delil olarak gösterilmişti: 'Kavala ile değil tanınmış bir Türk gazeteciyle birlikteydik'

Gezi Davası kapsamında yargılanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet istenirken beraat etmişti. Hapishaneden çıkacağı sırada CIA'de bir dönem danışmanlık yapan Henri Barkey ile irtibatlı olması gerekçe gösterilerek 'casusluk' suçlamasıyla tekrar tutuklanmıştı. Kavala hakkında yeniden görülen Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

İddianamede yemek casusluk olarak gösterildi

Gerçek Gündem'in haberine göre, Kavala hakkında Gezi eylemleri haricinde “casusluk” suçlamasıyla düzenlenen iddianamede Henri Barkey’le yemek yemesi suç olarak gösterildi.

Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianamede yemekle ilgili şu satırlar yer aldı:

“Mehmet Osman Kavala’nın, darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde şüpheli Henri J. Barkey ve Splendid Otel’deki toplantıya katılan Sylvia Tiryaki, Marwa Daoudy ile Beyoğlu İlçesi’ndeki Karaköy Lokantası’nda akşam yemeğinde görüştükleri, sonrasında da şüpheli Henri J. Barkey’in yurtdışına çıktığı tespit edilmiştir.”

Kavala’nın avukatları ise yaptıkları açıklamalarda, Kavala’nın o gece Henri Barkey’le yemek yemediğini söyledi.

'O gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim'

Konuya dair açıklamada bulunan Barkey, iddianameye konu olan yemekte Osman Kavala’yla birlikte olmadığını söyledi.

Barkey, yemekle ilgili “Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim ama Türkiye’deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı ret ettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii” dedi.

'Birkaç dakika konuştuk, sonra kendi masama geçtim'

“Ama öte yandan da Osman Kavala’nın beş senedir tutuklu olması ve o akşam ki karşılaşmamız nedeniyle beraat ettikten sonra hapiste tutulması için sebep gösterilmesi esef vericidir” diyen Henri Barkey, o gece yaşananları şöyle anlattı:

“Ben o gece lokantaya geldiğimde Osman Bey birkaç Avrupalıyla yemek yiyordu. Tanışıklığımız olduğundan, ayaküstü birkaç dakika konuştuk. Sonra da kendi masama geçtim.”

'Yemek yediğim kişinin belirtilmemesi...'

Barkey sözlerine şöyle devam etti:

“O gece aynı lokantada başka bir masada yemekte olan, benimle o haftaki konferansa katılmış Sylvia ve Marwa’nin adlarının bile iddianameye yazılıp (belli ki o gece lokantada olan kişiler araştırılmış) benim asıl yemek yediğim kişinin belirtilmemesi fazlasıyla ilginç bir durum.”

Henri Barkey, konuyla ilgili daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, “Hissettiğim sorumluluk nedeniyle sadece bu kadar söylemek istiyorum” dedi.