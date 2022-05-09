Deli dumrul Sağlık Bakanlığı'na da çökmüş

Sayıştay, kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle yaptırılan Bilkent Şehir Hastanesi kampüsü içindeki Sağlık Bakanlığı binasının yasalara aykırı olarak aynı projeye dahil edildiğini 2020 yılı taslak raporuna yazdı.

Rapora konulmadı

Ancak taslak raporda yer alan eleştirel tespitler kamuoyuna açıklanan esas rapora konulmadı. KÖİ yöntemiyle döviz garantili yaptırılan projeler, geçenden de geçmeyenden de para alındığı için Deli Dumrul projeleri olarak nitelendiriliyor.

Sözcü'nden Erdoğan Süzer'in ulaştığı taslak raporda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın makamının da bulunduğu Sağlık Bakanlığı hizmet binası için şehir hastanesini işleten şirkete her yıl kullanım bedeli adı altında kira ödendiği bildirildi. Ayrıca, zorunlu hizmet olarak belirtilen bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım hizmetleri, ortak hizmetler, mefruşat hizmetleri, merkezi yardım masası ile yer ve bahçe bakım hizmetleri için de hizmet bedeli ödemesi yapılıyor.

Otel binasını bakanlık yaptılar

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın hizmet binası olarak kullandığı yerin, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'ndeki hastanelerde yatan hastaların refakatçileri için ‘Refakatçi Oteli' olarak planlandığını ancak daha sonra bakanlık binasına dönüştürüldüğünü söyledi. Bakanlık binası için dövizle kira ve hizmet bedeli ödenmesinin yasalara aykırı olduğunu belirten Şahin, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde bugüne kadar kira ve hizmet bedeli için yapılan ödemelerin tutarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

