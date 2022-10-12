'Dehşet veren bir şey, mahkeme ÖSO belgesini kabul etti'

Suriye'de TSK-ÖSO kontrolündeki bölgede ÖSO tarafından verilen belgelerin Türkiye'de geçerli kabul edildiği öne sürüldü.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Halktv'de katıldığı Kayda Geçsin programında konuya ilişkin iddialarda bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye girişlerde çok ciddi sahte evrak ticaretinin döndüğünü belirten Aksoy, "Çok ciddi anlamda da sahte evrak dönüyor. Bu bir ticarete dönmüş şekilde. Sahte kimlik, sahte diploma her şeyde dönüyor ve verdiklerinde kabul ediliyor. Biz Hatay Barosu'na gittik. Bir avukat arkadaşımız bize dehşet veren bir şey anlattı. Dedi ki temsil ettiğim kişinin kimlikleri lazımdı, Suriyeliydi. Bize ÖSO'nun ıslak imzalı kayıt belgesi gönderildi ve mahkeme bunu kabul etti. Düşünebiliyor musunuz? Kim bu? ÖSO kim? Resmi mühür nasıl verir? Bizim mahkeme nasıl kabul eder?" dedi.