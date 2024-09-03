Dedetaş ve Polat arasındaki ‘kariyerizm’ polemiği sürüyor: 'Hedefleri olanlarla olmayanları göreceğiz'

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra koltuk için hazır olduğunu açıklamıştı.

Bunun ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yaptığı "Siyasi kariyerizm zehirdir" paylaşımının Dedetaş’a yönelik olduğu değerlendirilmişti. Dedetaş konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı, "Hiç üstüme almadım. 5 sene sonra da Allah izin verirse zaten tekrar göreceğiz hedefleri olanlarla olmayanları" dedi.

Üsküdar Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Dedetaş başkanlığında yapıldı. AKP'li Meclis Üyesi Vefa Yunus Taylan, Polat'ın sözlerini hatırlatması üzerine Dedetaş, Polat'ın sözlerinin kendisine yönelik olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Sinem Dedetaş şunları söyledi:

"İşimiz gücümüz Üsküdar. Tamamen ayaküstü verilmiş açıklamayla ilgili bir konuydu bu. Zaten epey gündem oldu. Türk halkı olarak böyle konuları seviyoruz ama biz işimize bakmak zorundayız. Kariyerist bir insan olmadım. Zaten kariyerim ortada. Siyaseti de kendi koltuğu için yapan insanlardan değilim. 5 sene sonra da Allah izin verirse zaten tekrar göreceğiz hedefleri olanlarla olmayanları.

Tweeti de hiç üstüme almadım. Genelde böyle şeyler söylüyorlar ama benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yakın çalışma arkadaşlarımızdan biri, bir derdi olsa benimle konuşur. Üsküdar bizden hizmet bekliyor. O yüzden canla başla, el birliğiyle çalışalım. 5 yıl sonra zaten göreceğiz. Başarılı olanlar seçilir, başarılı olamayanlar elenir. Kişisel olarak beklentim, seçildiğim yerde en iyi hizmeti verebilmek. Burada Meclis olarak da sizlerle birlikte Üsküdar için en iyi hizmeti üretebilmek arzumuz. Geri kalanını zaman gösterir zaten hepimizin adına..."

Dedetaş, 'İstanbul'a hazırım' dedi

Paris Olimpiyatları için Paris’teki İstanbul Evi’ne giden Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin’in sorularını yanıtlamıştı.

Eğin’in yazısından ilgili kısımlar şöyle:

“…Sinem Dedetaş’a belediye başkanlığının nasıl gittiğini sordum, “Gayet iyi gidiyor,” diye yanıt verdi.

“Peki,” diye devam ettim, “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?”

“Evet,” diye yanıtladı.

“Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?”

“Gayet hazırım,” dedi.

Bir buçuk sene sonra olası bir erken seçimde İmamoğlu’nun yerini Dedetaş’a bırakıp aday olacağı senaryosu epeydir konuşuluyor. Dedetaş bu hazırlığın ilk teyidini vermiş oldu."

Mahir Polat: Kariyerizm zehirdir

Mahir Polat'ın isim vermeden yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Paylaşımın Üsküdar Belediye Başkanı Sinen Dedetaş'ı kastettiği yorumlandı.

Polat’ın yazdıkları şöyleydi:

“Siyasi kariyerizm zehirdir.

Kariyerizm planına düşenler memleketin ve toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler.

Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur, eksiği tamam etmek için halka turap olunur.

Halk bu zor günlerde verdiği mücadeleyi birilerinin kariyer planı için yapmıyor.”