DBP eski PM üyesi cezaevinde yaşamını yitirdi: Yine kalp krizi denildi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eşbaşkanı ve Parti Meclisi üyesi Mehmet Candemir (60), tutuklu bulunduğu Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşamını yitirdi. Bu sabah Candemir’in Batman’da yaşayan ailesini telefonla arayan cezaevi idaresi, Candemir’in kalp krizinden kaynaklı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Haberi verilmesi üzerine Candemir’in ailesi, bu sabah Giresun’a doğru yola çıktı. Candemir’in cenazesi, Batman’da bulunan Asri Mezarlık’ta defnedilecek. Kardeşi Ahmet Candemir, ağabeyinin en son Cuma günü kendisini aradığını, durumunun iyi olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Mehmet Candemir’e dair

Evli 4 çocuk babası olan Candemir, 4 yıldır cezaevinde tutuluyor. 2014 ile 2016 yılları arasında DBP Batman İl Eşbaşkanlığı görevini yürüten Candemir, DBP’nin 29 Mayıs 2016’da düzenlediği 45’inci Olağan Kongresi’nde Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçildi. Batman’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 21 Eylül 2016’da yapılan ev baskınları sonucu “7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde ikna komisyonlarında” yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Candemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. 2016’dan bu yana tutuklu olan Candemir’e, 17 Ocak 2021 tarihinde 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Zülfü Yıldırım’ın da kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti

Öte yandan, önceki günde Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi yönetimi, hasta tutuklu 68 yaşındaki Zülfü (İbrahim) Yıldırım’ın kalp krizine bağlı düşmeden kaynaklı yaşamını yitirdiğini ileri sürülmüştü.