'Dayanışmayı büyütmeye, kol kola girip depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz'

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, depremin vurduğu Maraş'ın Nurhak ve Elbistan ilçelerinde incelemelerde bulundu.

"Halkın ihtiyaçları noktasında Elbistan Cemevinden bilgiler aldık; kuru gıda ve bakliyat ihtiyacı söz konusu. Dayanışma büyütür" diyen Maçoğlu, Nurhak'a ilişkin ise "Maraş’a bağlı Nurhak ilçesinde Belediye emekçileri, Tokat Kınık Belediye Başkanı Güven Arslan ve halkla bir araya geldik. Depremin yarattığı yıkım ve halkın ihtiyaçlarına dair konuları ele aldık" ifadesini kullandı.