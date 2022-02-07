Dayanışma Meclisi'nden Almanak: 2021'den 2022'ye Türkiye

Dayanışma Meclisi Komisyonları'nın 2021 yılını değerlendirdiği Almanak yayımlandı.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi Komisyonları 2021 yılını değerlendirdikleri bir Almanak hazırladılar. Geçtiğimiz yılın kapsamlı değerlendirmesi yapılan Almanak'ta önümüzdeki döneme de projeksiyon tutuluyor.

"2021'den 2022'ye Türkiye" adlı Almanak'ta şu başlıklara yer veriliyor:

  • Güncel Siyaset ve Rejim (Güncel Siyaset ve Rejim Tartışmaları Komisyonu)
  • 2021 Yılında Dış Politika Kime Hizmet Etti? (Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komisyonu)
  • 2021 Yılı Türkiye Ekonomisi için Nasıl Geçti? (Ekonomi-Politik Komisyonu)
  • 2021’de Emekçilerin Gündeminde Neler Vardı (Sosyal Politika ve Çalışma Yaşamı Komisyonu)
  • 2021 Yılında Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Yaşananlar (Eğitim Komisyonu)
  • Laiklik (Laiklik ve Aydınlanma Komisyonu)
  • 2021’de Basın: Yandaşlıktan Havuza (İletişim ve Medya Komisyonu)
  • 2021’den 2022’ye Hukuk ve Yargı (Adalet Komisyonu)
  • 2021 Çevre İçin Kara Bir Yıl Oldu (Çevre Komisyonu)

Almanak'a Dayanışma Meclisi'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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