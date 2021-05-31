Dayanışma Meclisi 'Gerçeğin Peşinde Komisyonu' kuruldu

Dayanışma Meclisi “Gerçeğin Peşinde Komisyonu” kurulduğunu duyurdu.

"Çürüme tablosunun yaratıcıları tek tek kişiler olmadıkları gibi sadece mafya ya da çeteler ve onlarla ilişkili siyasetçiler değildir, bu tablo bizzat Türkiye’nin düzeninin eseridir" denilen duyuru şöyle:

"Türkiye toplumu günlerdir bir mafya babasının ifşaatlarını dinliyor. Kendisi de o kirli dünyanın ve ilişkilerin bir parçası olan bu kişinin yaptığı açıklamalar, nasıl bir kirlenme ve çürüme tablosuyla yüz yüze olduğumuzu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu çürüme tablosunun yaratıcıları tek tek kişiler olmadıkları gibi sadece mafya ya da çeteler ve onlarla ilişkili siyasetçiler değildir, bu tablo bizzat Türkiye’nin düzeninin eseridir.

Son yaşananlarla ilgili olarak Dayanışma Meclisi olayın bütün boyutlarını ele alan, meseleyi 'organize suç'un ötesine taşıyan, bugünkü sömürü mekanizmalarıyla suç örgütleri arasındaki bağlantıyı da somut bulgularla gösteren bir çalışma yapmak için bir komisyon kurdu. Komisyon Ali Rıza Aydın, Barış Terkoğlu, Fatih Yaşlı, Kadir Sev, Orhan Gökdemir, Özlem Şen ve Turgay Develi’den oluşuyor.

Komisyonun hazırladığı rapor yakın zamanda Dayanışma Meclisi tarafından toplumla paylaşılacaktır."