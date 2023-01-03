Davutoğlu'yla Babacan 2 saat baş başa görüştü

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Ali Babacan'a partisinin genel merkezinde ziyarette bulundu.

Basına kapalı görüşme 2 saat sürdü.

Ayrıca Davutoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret etti.