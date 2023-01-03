Davutoğlu'yla Babacan 2 saat baş başa görüştü

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Ali Babacan'a partisinin genel merkezinde ziyarette bulundu.
Basına kapalı görüşme 2 saat sürdü.
Ayrıca Davutoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret etti.
5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezimizde gerçekleştireceğimiz Altılı Masa toplantısı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’yla da bir araya geldik.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 3, 2023
Nazik ev sahipliği için Sn. @T_Karamollaoglu 'na teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/Skv5aNJZv2