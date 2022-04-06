Davutoğlu'nun Üsküdar'daki iftara katılması engellendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Üsküdar Belediyesi’nin, dernek yönetimini tehdidi nedeniyle Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği’nin iftar yemeğine katılamadığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti de belediyeye ait olan Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde iftar yemeğine davet edildiklerini ifade ederek, iftara katılamamalarına dair şunları kaydetti:

"Genel merkezimize davetiye geldi ve telefonla da aranarak Sayın Davutoğlu davet edildi. Biz de Üsküdar’da bir STK ziyareti planladık. Akabinde de derneğin iftarına katılacaktık. İftara bir saat kala, Üsküdar Belediyesi yetkilileri dernek yöneticilerini aramışlar. ‘Burası beyefendinin, cumhurbaşkanının ilçesi, bu programı neden böyle yapıyorsunuz? Sonrası sizin için iyi olmaz’ diyerek dernekteki arkadaşları sıkıntıya sokmuşlar. Onlar da mahcup oldu. Biz de katılamamış olduk."