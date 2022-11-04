Davutoğlu'nun programa çıkacağı duyuruldu, üç kanalın yayını kesildi

Dün akşam saatlerinde Urfa’ya giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Edessa TV'de yayınlanan bir programın canlı yayın konuğu olacağı açıklandı. Davutoğlu'nun çıkacağı canlı yayın öncesinde televizyonun interneti kesildi.

Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ortakaya, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoglu'nun canlı yayın konuğumuz olacağını belirtmiştik. Genel Başkan Davutoğlu'nun bugün çıkacağı canlı yayın öncesinde saatlerdir internet kesintisi yaşıyoruz. Kesintiden dolayı da yayınımız yok!" dedi.

"Defalarca, Turkcell Superonline aranmasına rağmen internet ile ilgili herhangi bir çözüm bulunmadı" diyen Ortakaya, internetin ne zaman geleceğiyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini de belirtti.

Edessa TV ile beraber Güney Doğu TV ve Kanal Urfa’nın da aynı şekilde yayınları giderken Davutoğlu'na ayrılan sürenin sona ermesinin ardından Edessa TV'nin yayını geri geldi. İnternet üzerinden yapılan canlı yayının tekrarı daha sonra televizyon ekranından verildi.

Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya Twitter hesabından bir paylaşım yaparak sorunun bugün de devam ettiğini belirtti. Ortakaya, "Şanlıurfa'da yayın yapan Kanalurfa, Edessa TV ve Güneydoğu TV'nin 2 gündür yayını yok. Uydu; internet sağlayıcısı olan Turkcell, soruna henüz çözüm bulamadı! Televizyonların ekranının karartılması sansür olarak yorumlanıyor. Ulaştırma bakanlığının olaya müdahale etmesi lazım" dedi.