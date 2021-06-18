Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.

Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundaki araç ile başka bir araç kavşakta çarpıştı.



DHA'nın haberine göre, kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi.