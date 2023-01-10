Davutoğlu'nun 'genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak' sözlerine İYİP'ten açıklama

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kürşad Zorlu, "başörtüsü düzenlemesi" ve "ailenin korunmasına ilişkin" anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bir soru üzerine, konunun ilk olarak CHP'nin kanun teklifi yoluyla milletin gündemine geldiğini, sonra da AKP'nin konuyu anayasa değişikliği çerçevesine büründürdüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu tartışmayı milletimiz, hepimiz kucağımızda bulduk. İYİ Parti olarak iki hassasiyetimizi dile getirdik. Hak ve özgürlükler konusu hele hele seçim sandığı gelmek üzereyken referandum tartışmasıyla milletimizin karşısına çıkarılmasın. Bu konuda bir çerçeve oluştururken toplumun bütününü gözeten bir madde, bir düzenleme yapmak zorundasınız. Bunu yaparken cumhuriyetin değerlerine, laiklik ilkesine ve birlikte yaşam irademize zarar vermeyecek bir metin çabası içerisinde olmalısınız."

Davutoğlu'nun sözleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacaklar" sözlerine ilişkin soruya Zorlu, şu yanıtı verdi:

"Anayasa'nın 104. maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yazılıdır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin birliğini temsil eder. Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının uyumlu şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik birleştirici gücümüzdür Cumhurbaşkanlığı makamı. Partili Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bu olgu sarsılmış olsa da nihai olarak İYİ Parti'nin durduğu yerde cumhurbaşkanının tarifi budur. Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir. Altılı Masa içinde söz konusu başlık altında da böyle bir değerlendirme yapılmış değildir. Ama şu vardır, bahsettiğim çerçevede bir Cumhurbaşkanı Türkiye'nin büyük kökleşmiş, kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecek. Bunu yaparken bizim muhtemelen 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız geçiş süreci yol haritası ve hazırlanmış olan hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. Orada Altılı Masa'nın ortak aklı devreye koyularak cumhurbaşkanının daha sağlıklı çalışmasının koşullarını hazırlamak. Evet, bu vardır. İYİ Parti bunu desteklemektedir ama bahsettiğiniz çerçevede motamot 'Cumhurbaşkanı biz dedik şunu yapacak, biz dedik bunu yapmayacak' şeklindeki bir yaklaşımı doğru bulmayız, milletimiz de doğru bulmaz."

Sinan Ateş cinayeti

Zorlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru üzerine, "Ateş'in hain bir suikasta uğradığını, katledildiğini ve olayla ilgili pek çok iddialar bulunduğunu" belirterek "iddiaların hukuki çerçevesini, arka planını yakından takip ettiklerini" söyledi.

Zorlu, Akşener'in başından beri Ateş'in aile fertleriyle irtibat içerisinde olduğunu bildirerek "Adalet ekseninde sorumluların ortaya çıkarılacak bir biçimde üzerine gidilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bir an önce konunun aydınlanmasının önümüzdeki günlerde ülkemizin huzur ve refahı için vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu değerlendiriyoruz. Umut ediyorum failler, arkasındaki sorumlular ortaya çıkar" dedi.

'Bu diyaloğun kesinlikle doğru değil'

Basın toplantısının ardından gazetecilerle yaptığı sohbette, İYİP Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'da Akşener ile aralarında geçen diyaloğa ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Zorlu, Akşener ile konuyu paylaştığını ve bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu diyaloğun kesinlikle doğru olmadığını ifade ettiler. Ben de aracılığınızla ifade etmek isterim, tamamıyla gerçek dışı ve ciddiyetten uzak bir açıklamadır. Bizim en başından beri FETÖ dahil olmak üzere terör örgütleriyle olan mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. İYİ Parti iktidarında da tüm terör örgütleriyle tavizsiz kararlı mücadelemiz en yoğun şekilde devam edecek bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın."