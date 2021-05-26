Davutoğlu'ndan Meclis önünde açıklama: 25 gün sukuttan sonra sahiplenme şaibeyi artırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden bir heyetle beraber TBMM önünde basın açıklaması yaptı. Davutoğlu bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sahiplenme yoluna gitmesinin "devlet üzerinde oluşmuş şaibeyi gidermek yerine artırdığı"nı söyledi.

TBMM Çankaya kapısı önünde önce polis barikatıyla karşılaşan Davutoğlu, polis barikatının çekilmesinin ardından açıklamasını Çankaya kapısının sağ tarafındaki merdivenlerde yaptı.

'Hiçbir siyasi grup devlet adına konuşamaz'

Davutoğlu "Devleti hiçbir siyasi lider, hiçbir siyasi grup her ne gerekçeyle olursa olsun kendi şahsında temsil ettiği iddiasında bulunamaz. Devlet adına konuşacak bir kurum varsa bu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" dedi.

Bu nedenle TBMM'de temsil edilmemelerine rağmen burada basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Davutoğlu "Son günlerde milletin vicdanını ve devletin itibarını derinden sarsan gelişmeler yaşanıyor. Bir organize suç örgütü lideri içinde intihar, cinayet ve kokain ticareti olmak üzere çok ağır ithamlarla bazı devlet yetkililerini de suçlarken bugün 25. gün, sayın Cumhurbaşkanı ve devlet yetkilileri kamuoyuna açık ve net ifadelerle bir savunmada bulunmamışlardır" dedi.

Davutoğlu "İçişleri Bakanı iki televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik itham ve iddialara cevap vermek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Başbakanı olarak bana ve Gelecek Partisi kadrolarına ve dahası iktidar yetkililerine açık itham ve hakaretlerde bulunmuştur" diye konuştu.

'Suçsuz olduğuna inanıyorsa bunu ilk günden ifade etmeliydi'

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ifadelerine dayanarak bugün İçişleri Bakanı'nı sahiplenme cihetine gitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer İçişleri Bakanının suçsuz olduğuna inanıyorsa bunu ilk günde ifade etmeliydi, ilk günden olayları açıklığa kavuşturmalıydı. 25 gün sukut ettikten sonra bugün bu şekilde bir sahiplenme devlet üzerinde oluşmuş şaibeyi gidermek yerine artırmıştır.

Gün devlet itibarını yeniden kazandırma günüdür. Onun için geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz 7 acil adım mutlaka atılmalıdır."

Davutoğlu bu adımları şöyle sıraladı:

"1- Bütün bu ithamlar karşısında milletin iradesinin nihai tecelligâhı olan TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonları oluşturulmalıdır.



2- Hakim teminatıyla desteklenmiş Cumhuriyet Başsavcıları derhal harekete geçerek devletin itibarına yönelik bu açık saldırılar karşısında bütün iddialar konusunda derhal soruşturma başlatmalıdır.



3- Soruşturmanın selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere bütün yetkililer derhal istifa etmelidir, istifa etmezlerse Cumhurbaşkanı tarafından azledilmelidirler.



4 - Bütün devlet yapılarına çöreklenmiş her türlü yapının devletten temizlenmesi ve bütün mafya ve illegal yapı örgütlerinin bağlantılarının yok edilmesi için bir 'temiz eller' operasyonu başlatılmalıdır.



5 - Bu incelemeler sürerken daha önce devlet görevinde bulunmuş ve kendini ispat etmiş şahıslardan oluşan bir inceleme heyeti oluşturulmalı ve devlet yapısına yönelik kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmelidir.



6- Bütün bu süreçte başta Yalıkavak Marina olmak üzere, el konmuş ve birtakım örgütler tarafından kullanıldığı ayan beyan belli olan bütün süreçlerde ekonomik ve hukuki işlemler -olmamış addedilerek- bu işlemler yürürlükten kaldırılmalı, bütün bu yapılar Türk milletinin malı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilmelidir.



7- Bizim pazartesi gününden başlattığımız 'temiz siyaset' hareketini bir devamı olarak ve bu hareketin ayrılmaz unsuru olarak bir temiz siyaset devriminin gerektirdiği bütün adımlar atılmalıdır. Siyasi ahlak, imar yasası, siyasetin finansmanı yasası çıkarılmalıdır, ihale yasası tümüyle gözden geçirilmelidir."