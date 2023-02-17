Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.