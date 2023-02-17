Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Merkezi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.