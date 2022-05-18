Davutoğlu'ndan İnce'ye 'kuruluş yıldönümü' pastası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin hayat pahalılığına karşı hazırladığı raporu hakkında görüşmek üzere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda Davutoğlu ile İnce ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın sonunda Davutoğlu, İnce'ye doğum günü pastası sürprizi yaptı. Memleket Partisi'nin 1. kuruluş yıldönümü nedeniyle kesilen pastanın mumunu Muharrem İnce üfledi. Kesilen pastayı konuklara Ahmet Davutoğlu ikram etti.

'Kim randevu verirse gidip derdimizi anlatmak istiyoruz'

Basın açıklamasında partisinin 100 maddelik çözüm önerisinden oluşan Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu'nu görüşmek üzere 18 siyasi partinin genel başkanına mektup yazdığını kaydeden İnce "Kim randevu verirse gidip derdimizi anlatmak istiyoruz dedik. Sağ olsun genel başkan davet ettiler. Biz 100 madde üzerinden tarımı, suyu, eti, sütü, yumurtayı, peyniri, ahırı, merayı, serayı, bu konuda bildiklerimizi, düşündüklerimizi içeren raporumuzu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na sunduk. Kim randevu verirse, hiç kimseyi ayırt etmeden bütün siyasi partilerle görüşerek bunu anlatmak istiyorum.” dedi.

'Bunun pazarlığını yapıyorlarsa hükümetin arkasındayım'

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili pazarlık sürecinde olduğunu belirten İnce "Eğer bugün Dışişleri Bakanlığı, ülkeyi yönetenler, PYD'ye verilen silahların geri alınmasını konuşuyorlarsa hükümetin arkasındayım. Mısır ve İsrail'deki doğal gaz Türkiye üzerinden geçsin, bunun pazarlığını yapıyorlarsa hükümetin arkasındayım" dedi.

İnce şöyle konuştu:

“Türkiye şu anda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle ilgili bir pazarlık sürecinde. Ben devletimin elini zayıflatmak istemem. Güçlü olmasını isterim. 1980'den sonra Kenan Evren'in Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünde nasıl hatalar yaptığını biliyorum. Nasıl ucuza verdiğini. Eğer bugün Dışişleri Bakanlığı, ülkeyi yönetenler, PYD'ye verilen silahların geri alınmasını konuşuyorlarsa hükümetin arkasındayım. Mısır ve İsrail'deki doğal gaz Türkiye üzerinden geçsin, bunun pazarlığını yapıyorlarsa hükümetin arkasındayım. Eğer, KKTC'ye Rum kesimi gibi oradaki gaz kaynaklarından eşit pay alsın diyorlarsa hükümetin arkasındayım. Ama önümüzdeki süreçte seçim var, kasa tamtakır, Merkez Bankası boş bize üç beş kuruş para lazım şu seçimi düzgün atlatalım diye, eğer para üzerinden bir pazarlık yapılıyorsa o zaman arkasında değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 70 Cent'e muhtaç olduğu günlerde bile vatandaşlık satmadı. Ama bugün 250 bin dolara vatandaşlık satıyor."