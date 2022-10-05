Davutoğlu’ndan HDP’ye Demirtaş telefonu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, şikayetini geri çekip çekmediği tartışmasında son noktayı koydu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, avukatlarına davayı hiçbir şekilde takip etmeme talimatı verdiğini açıklayan Davutoğlu’nun, HDP’nin üst düzey bir yöneticisini de arayarak görüştüğü öğrenildi.

Demirtaş, davanın en son 23 Eylül'de görülen duruşmasında Davutoğlu'nun avukatlarının mahkemeye dilekçe vererek “duruşmayı takip edeceklerini” belirttiklerini söylemişti. Demirtaş'ın, Davutoğlu’na yönelik başbakanlığı dönemindeki sözleri nedeniyle yargılandığı davada, Gelecek Partisi'nin “şikâyetin çekildiği” açıklaması, Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir tarafından yalanlanmıştı. Bunun üzerine Gelecek Partisi’nden ‘davadan geri çekildikleri’ yönünde yeni açıklamalar gelse de UYAP kayıtlarında Davutoğlu'nun avukatının duruşmayı takip ettiği görüldü.

Tartışma devam ederken Ahmet Davutoğlu, HDP'li bir yöneticiyi arayarak “üzgün olduğunu ve avukatlarına duruşmadan çekilin talimatı verdiğini” iletti. Dün de bir TV yayınında, ‘kamu adına da olsa dilekçe vermeyin’ talimatı verdiğini açıkladı. Bu gelişmeler üzerine Davutoğlu'nun avukatları, Demirtaş'ın sanık olarak yargılandığı davalardan geri çekildiklerine ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini UYAP sistemine göndererek resmileştirdi.

Ne olmuştu?

Selahattin Demirtaş’ın, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava, 23 Eylül'de Küçükçekmece 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın gerekçesi Demirtaş’ın 2015’te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na karşı söylediği, 'YPG Fırat’ın batısına geçecek' sözleriydi.

Duruşma sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun davadan vazgeçtiğini söylemesine rağmen avukatı Ahmet Başçı’nın mazeret dilekçesi gönderdiği ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı ise bir açıklama yaparak, Davutoğlu’nun duruşmaya katılım ve takip talebinde bulunmadığını belirtti. Gelecek Partisi’nin bu açıklamalarına Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir tepki göstererek, "Bu açıklama hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Davutoğlu ise dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada avukatı tarafından verilen dilekçenin, “kamu adına vermesi gereken bir dilekçe olduğunu ama bundan sonra onu da vermeyeceklerini” belirterek, “Ben herhangi bir siyasetçi ile dava sahibi olmak istemiyorum” dediğini söyledi.

