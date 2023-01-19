Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Şehir Üniversitesi' yanıtı: Samimiyse soruşturma komisyonu kursun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şehir Üniversitesi'nin tarihinde hiçbir hukuksuz işlem olmamıştır" dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki dünkü konuşmasında, "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, yapılan arsa devrindeki hukuksuzluklar nedeniyle kapatıldığı", "Şehir Üniversitesinin başarısız bir üniversite olması nedeniyle kapatılması" ve kendisine yönelik "yolsuzluk" açıklamalarında bulunduğunu hatırlattı.

Şehir Üniversitesi'yle ilgili bütün dokümanları gözden geçirdiklerini belirten Davutoğlu, "Şehir Üniversitesinin tarihinde hiçbir hukuksuz işlem olmamıştır. Herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır" diye konuştu.

Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi ile ilgili argümanlarının geçersiz olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Şehir Üniversitesi'nin kuruluşunda ve arsa tahsisinde bizzat kendi imzaları vardır. Arsa devri konusunda da kendi çıkardığı kanun uygulanarak o devir yapılmıştır. Eğer herhangi bir usulsüzlük var idiyse bir devlet zaafı söz konusudur" dedi.

'Kapatılmasında hukuksuzluk var'

Davutoğlu şunları söyledi:

"Şehir Üniversitesi'nin kapatılması sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır. Şehir Üniversitesi mutlaka açılacaktır. Çünkü temeli de mayası da helaldir, emek ürünüdür, Bilim Sanat Vakfının 30 yıllık birikimi üzerine kurulmuştur. Gecekondu gibi kurulan, kaynağı meçhul olan üniversiteler gibi değildir. Bu emek üzerine kurulmuştur."

'Erdoğan samimiyse araştırma-soruşturma komisyonu kursun'

Davutoğlu "Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var; yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlarla ilgili araştırma- soruşturma komisyonu kurulmalı. Sayın Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarım ile birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti, hadi arınalım. Bu çalışma neticesinde izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa hazineye devredilsin, şehit yakınlarına, gazilere, yetimlere verilsin. Kaynakları da savunma sanayisine aktaralım" diye konuştu..

Davutoğlu, ayrıca Erdoğan'a istediği TV kanalında karşılıklı konuşma talebini iletti.

Toplantıda, ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen de Şehir Üniversitesi ile ilgili gelişmelere ilişkin sunum yaptı.