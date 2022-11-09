Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Pirus zaferi kazanmaya kalkmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Başörtüsü gibi bir onur sembolü üzerinden bir Pirus zaferi kazanmaya kalkmayın' diye seslendi.

'Pirus zaferi kazanmaya kalkmayın'

CHP’yi geçmişteki söylem ve tutumları üzerinden yargılamak yerine bugünkü özgürlükçü tutum ve söylemine bakın. Unutmayın, bu özgürlüğün bir daha geri gelemeyecek şekilde teminat altına alınmasında en önemli ve anlamlı destek, başta CHP olmak üzere geçmişte farklı tutum sergilemiş olan siyasi kesimlerin desteğidir. Başörtüsü gibi bir onur sembolü üzerinden bir Pirus zaferi kazanmaya kalkmayın. Hele hele her hâlükârda bir referandumu zorlamayın. Böylesi manevi bir değere ve onur sembolüne karşı, hangi oranda olursa olsun çıkacak hayır oylarının vebali omuzunuzda olacaktır. Onun içindir ki söylemlerinizdeki çelişkilerden kaynaklanan haklı şüpheleri gidermek üzere açık ve net bir şekilde teklifin 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi halinde asla referanduma götürmeyeceğinizin sözünü verin.

Başörtüsü mücadelesinde büyük bedeller ödemiş olan kadınlarımız başta olmak üzere duyarlı geniş kitlenin temsilcilerine de sesleniyorum: Bu konuda hep beraber çok çetin mücadelelerin içinden geçtik. Böylesi bir hak mücadelesini Sayın Erdoğan’ın her gün değişen psikolojisine ve tutumunun dalgalı akışına bırakmayın. Bu, Sayın Erdoğan’ın şahsi mücadelesi değil, bir neslin ortak mücadelesidir. Bu uğurda ödenen bedeller adına ve hatırına sesinizi yükseltin ve ‘Haklı onur mücadelemizi siyasi rant için referanduma götürmeyin’ deyin.

'Bahçeli’nin tavrı da doğrudur'

Bu süreç içinde diğer önemli bir gelişme ise AK Parti heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi ve Sayın Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında bu konuda sergilediği tavırdır. En baştan ifade etmek isterim ki AK Parti heyetinin ziyareti de Sayın Bahçeli’nin tavrı da doğrudur ve siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır.