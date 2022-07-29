Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Gelin yüzleşelim, meydan okuyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında sarf ettiği "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler" sözlerine sosyal medyadan bir videosuyla yanıt verdi.

Davutoğlu paylaşımında "Sn. Erdoğan gelin, yüzleşelim! Siz prompter kullanın, ben yüreğimle konuşacağım" ifadesini kullandı.

'Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak'

26 Temmuz'da TV5’te "Kulis Ankara" programında yaptığı konuşmasını paylaşan Davutoğlu'nun videoda söylediklerinin bir bölümü şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanının en büyük zaafı kibri, mutlak kudretti kendinde görmesi. Tayyip Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. İhanet kavramını doğrudan şahsıma yönelik söylediği anda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapmış biri olarak hukuki dava açmayı da düşünüyorum. Varsa elinde bir delil çıkarsın beni Divan-ı Harp’te yargılasın. Siz adalete ihanet ettiniz Sayın Erdoğan. 'Sayın Cumhurbaşkanı işler yanlış gidiyor' dedik. Hain ilan edildim. Hz. Ömer o kılıç çeken ashaba hain mi dedi? Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan’ın zihnindeki sadakat, körü körüne kendisine, şahsına sadakat.

Bizler ayrıldıktan sonra Tayyip Erdoğan’daki değişimi herkes görsün. İstediği soruları sordursunlar. O prompter kullansın, ben hiçbir şey kullanmayacağım. Yüreğimle konuşacağım. Yüzleşmeye hazırım. Sayın Erdoğan’a çağrımdır: Yüzleşelim. Meydan okuyorum."