Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Gelin yüzleşelim, meydan okuyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında sarf ettiği "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler" sözlerine sosyal medyadan bir videosuyla yanıt verdi.
Davutoğlu paylaşımında "Sn. Erdoğan gelin, yüzleşelim! Siz prompter kullanın, ben yüreğimle konuşacağım" ifadesini kullandı.
'Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak'
26 Temmuz'da TV5’te "Kulis Ankara" programında yaptığı konuşmasını paylaşan Davutoğlu'nun videoda söylediklerinin bir bölümü şöyle: