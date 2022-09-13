Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu ana kadar herhangi bir genel başkanın kendi adaylıkları ya da masa dışından bir adaylık masada gündeme gelmedi. Konuşulmadı" dedi.

Independent Türkçe’nin Youtube kanalında Cihat Arpacık’ın programına konuk olan Davutoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı gündemine dair şöyle konuştu:

“Kemal Kılıçdaroğlu’na blokaj olması için gündeme gelmiş olması lazım. Şu ana kadar herhangi bir genel başkanın kendi adaylıkları ya da masa dışından bir adaylık masada gündeme gelmedi. Konuşulmadı. Aramızda aldığımız karar da seçim sürecine girmeden bu meselenin konuşulması Türkiye’deki ortamı özellikle iktidarın yönlendirmek istediği algı bakımından olumsuz etkileyeceği yönünde. Gün gelecek bu konu konuşulacak. Hiç kimse merak etmesin ve bu konular konuşulduğunda en sağlıklı kararı yine karşılıklı saygı içerisinde 6 lider birlikte alacağız."

'HDP’ye bakanlık gündeme gelmedi'

'HDP'ye bakanlık verilebilir' iddiası üzerine konuşan Davutoğlu, "Ne HDP’ye bakanlık ne de kendi aramızda bir bakanlık dağılımı konusu gündeme gelmedi. Geçiş sürecinin temel ilkeleri konuşuldu. Yani geçiş sürecinde nelere dikkat edilecek, hangi teminatlar, hangi birbirimize taahhüttüler söz konusu olacak bu konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ama geçiş süreci esnasında herhangi bir bakanlık dağılımı masa içinde veya dışında söz konusu olmadı" ifadelerini kullandı.

'Herkesin ifadelerine dikkat etmesi lazım'

Davutoğlu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönümü hakkında yaptığı konuşmaya dair ise şöyle konuştu:

"Maalesef öyle bir atmosfer oluştu ki ortak mutluluk yaşayacağımız günler bile gerilim alanları haline dönüştü. İzmir’in kurtuluşu İstiklal Savaşımızın nihai mührüdür. İzmir’in kurtuluşu sadece İzmir’in kurtuluşu değil, emperyalizme karşı esaret zincirlerinin kırılması yönünde atılan son adımdır... Dolayısı ile böyle birlik gününde herkesin ifadelerine dikkat etmesi lazım."