Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Kim korkar gazeteciden biliyor musunuz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye verdiği tepkiyi eleştirdi. Davutoğlu, "Kim korkar gazeteciden biliyor musunuz? Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar" düşüncesini dile getirdi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevini yaparak size akademisyen Sinan Ateş cinayetini soran kadın gazeteciye karşı nezaketsiz tavrınızın altında bu korkular mı var?" ifadesini kullandı.