Davutoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Görüşmeye hazırız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Kahvehane işleten bir esnaf Davutoğlu’na ekonomik sıkıntılar ve pahalılığı şikayet etti. Kahveci, "Sodayı 3 liraya satıyordum, 3,5 liraya alıyorum şimdi. Şekeri, tüpü hiç saymıyorum yani işçilik insanlar zor durumda. Yani ne yapacağımızı şaşırdık şu anda" dedi.

Davutoğlu, bir vatandaşın "Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?” sorusuna "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" yanıtını verdi. (ANKA)