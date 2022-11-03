Davutoğlu'ndan 'aday' açıklaması: Aday dışarıdan da olabilir masadan da olabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa’da yerel bir televizyon kanalının konuğu oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, “Millet İttifakı daha önce olan bir şeydi. Biz Millet İttifakı’na katılmadık. Yeni bir Altılı Masa oluşturduk” diyen Davutoğlu, "Tayyip Erdoğan'ın karşısına Tayyip Erdoğan gibi biri çıkarmak için bir araya gelmedik. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız asla Tayyip Erdoğan gibi güç kullanmayacak. Genel başkanların içinden birisi de olursa ortak bir yönetim kuracağız. Öyle birisi seçeceğiz ki kendisi zaten öyle olmak istemeyecek. Aday dışarıdan da olabilir masadan da olabilir. Önemli olan bu ilkeleri benimsemesi” dedi.