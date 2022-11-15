Davutoğlu’na 'Ahmet konuş susma bildiklerini anlat' diyen Özdağ’a yanıt

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

Özdağ için isim vermeden “Atanamamış Bond” ve “Yerli Wilders” benzetmesi yapan Özcan, “Tam bir ergen ve sorumsuz provokatör tahrikleriyle kendi komplo dünyasındaki zırvaları sözüne güvenilir bir ismi kullanarak doğrulatmaya çalışıyor!” dedi.

“7 Haziran seçimleri öncesinden başlayıp, Kasım seçimleri ve sonrasında devam eden terör dalgası sırasında neler olduğunu merak ediyormuş?” ifadelerini kullanan Özcan şunları kaydetti:

1) “Atanamamış Bond” ya da yeni adıyla “Yerli Wilders” yine ortalığa dökülmüş!

Tam bir ergen ve sorumsuz provakatör tahrikleriyle kendi komplo dünyasındaki zırvaları sözüne güvenilir bir ismi kullanarak doğrulatmaya çalışıyor!

2) 7 Haziran seçimleri öncesinden başlayıp, Kasım seçimleri ve sonrasında devam eden terör dalgası sırasında neler olduğunu merak ediyormuş?

3) Seni zamanında “Öcalan’ın sorgusuna alacağız” diye kim trollemişse yine onlar trollemiş anlaşılan! Ama yine de söyleyelim ne olduğunu.

4) Bugün kayıkçı kavgası verdiğin isim bir tarafta kendi genel başkanına kumpas kurarken, o dönemde milletvekili olduğun parti Türkiye’yi istikrara kavuşturmak için gerekli koalisyona hayır diyordu! 5) Diğer taraftan PKK’sı, FETÖ’sü, IŞİD’i aynı anda Türkiye’ye saldırıyorlardı.

6) Hükümet önce Allah’ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi.

7) Ama Sn. Davutoğlu terörü yenerken arkasından ihanet terörü estirenleri yenemedi! “Onların hainliğine yenilmek mi yoksa memleketin yine kaosa girmesi mi” arasında ülkenin selametini tercih etti.

8) Birilerine bunlar yanlış gelebilir. Çünkü bu tercihleri anlamak için adam olmak gerekir. Haysiyetli olmak gerekir. Vakar nedir bilmek gerekir.

9) Bugün ne acıdır ki bir yanda hukuku ayaklar altına alan bir iktidar diğer yanda bu iktidarın cürümlerini, beceriksizliklerini, ekonomiyi iflasa sürüklemesini perdelemek için kendini parçalayıp hedef saptırmaya çalışan ergen bir komplocu var!

10) İnşallah en kısa zamanda bu kayıkçı kavgasına da ülkemize reva görülen bu çapsızlığa ve ahlaksızlığa da son vereceğiz. Son olarak üslubun için; “Edep Ya hu!”

Özdağ ne demişti?

Ümit Özdağ, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nden yaptığı açıklamada Davutoğlu’na seslenerek, konuşmasını ve bildiklerini anlatmasını istemişti.

Özdağ, “Ahmet, bir koltuk uğruna susma, Erdoğan seni çok korkuttu, korkma bak ben ölümü göze aldım, bunları ben biliyorsam sen de biliyorsun, yakın çevrene ne söyledin kimi suçladın biliyorum. Sen sustuğun için insanlar ölüyor. Eğer bunları anlatmaktan korkuyorsan git üniversitede hocalık yap. Haziran-Kasım arasında bu ülkede neler oldu? Söyle” demişti.