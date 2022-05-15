Davutoğlu video paylaştı, üç ismi hedef aldı: 'Utanma duygusunu kaybedenler'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, arkasından iş çevirdiğini belirttiği Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Berat Albayrak'a ilişkin video paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel başkanlığı ve başbakanlık koltuğunu kaybetmesine neden olan sürece dair bir video paylaşımında bulundu.

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Berat Albayrak'ı hedef alan, bu isimleri Erdoğan'ın teşvik ettiğini belirten Davutoğlu, söz konusu videoyu "Utanma duygusunu kaybetmeyenlere bunlar yetmez mi?" notuyla paylaştı.

 

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