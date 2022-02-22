Davutoğlu: Soğuk Savaş sonrası dönemin taşları teker teker oynuyor

Ahmet Davutoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, “Artık Soğuk Savaş sonrası dönemin taşları teker teker oynuyor. Sistemik bir depremle karşı karşıyayız. Hep beraber Türkiye’nin geleceği ile ilgili bu krizin sonuçlarına odaklanmak ve sağlıklı bir değerlendirme yapmak durumundayız” dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda şunlara değindi:

‘Türkiye için kriz kritik aşamanın ötesine geçmiş bulunuyor’

“Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün açıkladığı kararlar sonrasında Ukrayna krizi son derece kritik bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Uluslararası toplum Ukrayna’ya odaklandı. Bu kriz artık iki ülke arasındaki herhangi bir kriz olmanın ötesine geçmiş; Karadeniz, Doğu Avrupa, Avrasya dengelerini etkileyebilecek küresel nitelikli bir kriz haline dönüşmüştür.

Bu krizin doğrudan tarafı olmamakla birlikte, Ukrayna’ya ve Rusya’ya aynı anda komşu olan en önemli NATO ülkesi olan Türkiye için artık kriz kritik aşamanın da ötesine geçmiş bulunuyor. Maalesef bu kriz esnasında takip edilen diplomasi etkin bir arabuluculuğu beraberinde getirmediği gibi, kriz süreçlerinin nabzını tutma konusunda da belli zaafları ortaya çıkardı.

Buradan iktidara bir kez daha seslenerek ifade ediyorum; artık Soğuk Savaş sonrası dönemin taşları teker teker oynuyor. Sistemik bir depremle karşı karşıyayız. Hep beraber Türkiye’nin geleceği ile ilgili bu krizin sonuçlarına odaklanmak ve sağlıklı bir değerlendirme yapmak durumundayız"

İktidar sahiplerine 5 önemli konuda çağrıda bulunuyorum ve Türkiye’nin bu krizle ilgili temel yaklaşımını bu 5 ana çerçeveye oturtmaları tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuşan Davutoğlu şöyle devam etti:

‘Türkiye herhangi bir savaşın parçası olmamalı’

Birincisi; krizin doğrudan çatışma ihtimali aşamasına gelmeden önce, Montrö Anlaşması’nın getirdiği bütün kurallara harfi harfine uyacağı deklare edilmeli ve Boğazlar üzerinden Türkiye’nin herhangi bir savaşın parçası haline gelmesinin önüne geçilmelidir.

‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğü tavizsiz bir politika ile takip edilmeli’

İkincisi; Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda tavizsiz bir politika takip edilmeli ve herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün sarsılmasının doğurabileceği daha geniş ölçekli krizler konusunda hem Rusya nezdinde hem NATO ve diğer ülkeler nezdinde doğrudan temaslarda bulunulmalıdır.

'Türkiye, NATO'nun tüm mekanizmalarında doğrudan görüş beyan eden bir konumda olmalı'

Üçüncüsü; maalesef NATO’nun en önemli ülkelerinden birisi olan Türkiye, bütün bu süreçte NATO istişarelerinin dışında kalmıştır. NATO liderlerinin yaptığı, son dönemlerde yaptığı üç önemli zirveye Türkiye davet edilmemiştir.

Dolayısıyla NATO içindeki görüş ayrılıklarının da doğrudan nabzını tutarak etkin bir rol oynama ve NATO içinde Türkiye’yi olabilecek risklere karşı korumak konusunda önemli bir aracı kaybettik. Artık krizin bu aşamasında Türkiye, NATO’nun bütün mekanizmalarında doğrudan görüş beyan eden veya bu krizden etkilenecek bir ülke olarak bu görüşlerini NATO ülkeleri nezdinde ifade eden bir konuma derhal geçmelidir.

'Rusya'yla olan ilişkiler derinleştirilmeli...'

Dördüncüsü; Rusya, Türkiye’nin tarihi dostudur, tarihi komşusudur. Gerilimli dönemlerimiz de oldu, barış dönemlerimiz de. Rusya ile ilişkilerimizin özenle yürütülmesi gerektiği kanaatindeyim. Ancak bu özen, Putin’in son konuşmasında da olduğu gibi tarihi referanslarla Türkiye’yi karşısına alan bir tutum içerisine girmesini asla mazur göstermez.

Rusya ile ilişkilerimizi, istişarelerimizi kapsamlı bir şekilde derinleştirmeliyiz. Avrasya ölçekli istişarelere devam etmeliyiz ve Rusya nezdindeki etki gücümüzü Ukrayna’nın toprak bütünlüğü bağlamında bir arabuluculuk için de kullanmaya çaba sarf etmeliyiz.

'BM sistemi etkisizdir...'

Beşincisi; bütün bu gelişmeler, Soğuk Savaş sonrası dönemin temel stratejik depremlerinin, kalıntılarının, sarsıntılarının hissedildiği bir dönemin başladığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler sistemi etkisizdir. Rusya’nın Suriye’de takip ettiği politika ile Ukrayna’da takip ettiği politika arasındaki çelişkiler, her an her ülkenin başka ülkeye müdahale edebileceği kanaatini oluşturmuş bulunuyor.

Son dönemde Rusya’nın Donetsk ve Luhansk, kendilerinin ilan ettiği adıyla ‘cumhuriyetlerini’ tanıması, ulus devletlerinin yapılarını çözecek çok tehlikeli bir süreci başlatır. Bu bağlamda Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Irak, Bosna Hersek gibi ülkelerin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye açık ve net bir tavır almalı ve bütün bu farklı ülkelerdeki çıkar farklılıklarını gözeten ama hepsine alternatif stratejik planlamalar yapan bir esneklik göstermek zorundadır.

'Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes olacağını ümit ediyoruz'