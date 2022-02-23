Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından video yayınlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki sözlerine yanıt verdi.

MHP liderinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu belirten Davutoğlu, “Türk siyasetinde ilk defa bir şey gerçekleşti. Bir siyasi parti lideri, yine bir siyasi parti liderini açıktan, kamuoyu önünde tehdit etti. Sayın Bahçeli, grup konuşmalarından önce bir az sakinleşin” dedi.

28 Şubat dönemindeki gazete manşetlerini gösteren Davutoğlu, “O gün yaşayanları şaşırtmadığınız gibi, bugün bizi de şaşırtmıyorsunuz. Dün hakaret ettiğiniz, tehdit ettiğiniz, urgan fırlattığınız Erdoğan ile bugün dostsunuz. Yarın ne olacağınız belli değil” dedi.

MHP lideri Bahçeli’ye seslendiği videoyu sosyal medya hesabından da paylaşan Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, sizin gözünüzü kan bürümüş, bizim gözümüzü ise muhabbet” notunu düştü.