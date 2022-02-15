Davutoğlu 'Millet İttifakı'nın isminin değişmesi talebinin kimden geldiğini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ahlatlıbel'de 6 muhalefet partisi olarak bir araya geldikleri görüşmeye ve Millet İttifakı'nın adını değiştirme önerisine dair konuştu.

'Öneri Kılıçdaroğlu'ndan geldi'

Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamada bulunan Davutoğlu isim değişikliği önerisinin ilk Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ifade ederken bu tür iddialardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

"Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum. Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. 'İleri aşamalarda konuşalım' denildi" diyen Davutoğlu vekil sayısı ve Millet İttifakı adına dair konuştu.

'Millet İttifakı ismini benimsiyorum'

Millet İttifakı adını benimsediğini ifade eden Ahmet Davutoğlu, "İki tarafta yüzde 30-35'lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar" açıklamasında bulundu.

'Bunları talep edecek kadar akılsız biri miyim?'

Millet İttifakı'nın isminin değiştirilme önerisine ek olarak vekil sayısında da eşitlik talep ettiği iddialarına değinen Davutoğlu bu iddiaları "bunları talep edecek kadar akılsız bir adam mıyım?" diyerek reddetti.

'Akit, Türkiye, Hürriyet yazsa neyse ama...'

Davutoğlu eşit sayıda milletvekilliği talep ettiği iddiasına açıklık getirirken kendisini üzen şeyin daha çok sol ve liberal çevreler olduğun ifade ederken cümlelerini şu şekilde tamamladı.

"Beni üzen şu: Sol ve liberal çevreler sanki CHP tek başına kolay bir başarı kazanacak da eski AK Partili olan bizlerle paylaşmak gerekmiyormuş gibi altılı masayı sabote eden yorumlar oldu. Halbuki Kemal Bey büyük bir olgunluk gösterdi. Hatta bana haber gönderdi: 'Resimde nerede olmayı düşünürsünüz?' Dedim ki 'Nereyi isterseniz koyun. En kenarda kalayım, önemli değil.' Akit, Türkiye, Hürriyet yapsa anlarım da... Eşit milletvekilliği istemişim. Cumhuriyet yazıyor bunu. Ya akıl var, izan var. Şimdi konuşulacak konu mu? Akılsız bir adam mıyım, bunları talep edecek? Bunlar ortamı zehirliyor."